РИАМО - 18 сен. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий выступил с предложением вернуть резной образ святителя Николая в Можайск, после закрытия Никольского собора он хранится в Третьяковской галерее.

В среду в Никольском соборе городского округа Можайск прошло V заседание Благотворительного фонда Московской Епархии по восстановлению порушенных святынь. В его работе принял участие также губернатор Московской области Андрей Воробьев, который является сопредседателем фонда.

«Сегодня мы встречаемся в Никольском соборе, памятнике церковной архитектуры, давно ожидающем комплексной реставрации, это хотелось бы объединить с возвращением резного образа святителя Николая Можайского, который находится в Третьяковской галерее. Этого с надеждой просят православные жители Подмосковья», - сказал Ювеналий.

Он отметил, что пока Никольский собор не будет полностью восстановлен, святыня может пребывать в недавно отреставрированном храме Лужецкого Богородицерождественского Ферапонтова мужского монастыря в Можайске.

«Не могу не сказать о проблеме, давно стоящей перед этим древним монастырем. В 1990-е годы была возобновлена монашеская жизнь, однако до сих пор в значительной части братского монастыря проживают местные жители. Я очень надеюсь, что благодаря нашему плодотворному сотрудничеству и это будет разрешено», - заключил Ювеналий.

Ново-Никольский собор в Можайске был построен в псевдоготическом стиле в начале 19 века на высоком кремлевском холме. В этом соборе многие века хранилась главная святыня города - резной образ Николы Можайского, ныне находящийся в Третьяковской галерее. В 1933 году собор закрыли. Во время Великой Отечественной войны разрушили ротонду. В послевоенные годы проводились частичные ремонтно-восстановительные работы. В 1960-е годы в храме разместили трикотажную фабрику.

В 1980-х годах Никольский собор и другие здания Можайского кремля перешли к Государственному Бородинскому военно-историческому музею. В 1994 году храм был передан РПЦ. В 2019 году фондом профинансированы работы по созданию проекта реставрации Никольского собора.