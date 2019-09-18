РИАМО - 18 сен. В подмосковной Власихе благоустроят территорию у Дома офицеров площадью в 2,1 гектара и территорию на реке Закзе площадью в 10 гектаров, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Проект благоустройства города проходит по программе городов-юбиляров. В 2019 году поселок Власиха празднует 10 лет своего образования, после упразднения Закрытого военного городка №22/1», – отмечается в сообщении.

В городе планируют создать новые точки притяжения: благоустроить площадь перед Домом офицеров с экспозицией ракет, создать аллею красных кленов с новыми точками коммерческой активности.

Что касается территории на реке Закзе, то проект благоустройства включает в себя максимальное сохранение природного облика объекта; приведение в порядок замусоренной и нарушенной территории; создание нового объекта организованной рекреации с развитой инфраструктурой, ориентированной на совместное проведение досуга пользователей всех возрастов и категорий.

Там появятся пляж, набережная, спортивная площадка и площадка для выгула собак, места для отдыха и пикников. На территории установят малые архитектурные формы-скамейки, урны, информационные стенды, велопарковку, деревянные беседки.

Реализация проекта создаст знаковую территорию для городского округа Власиха, популярное место общения и проведения досуга.