РИАМО - 18 сен. Власти Москвы утвердили проект планировки территории водовода от деревни Ликова на пересечении Центральной улицы и Боровского шоссе до микрорайона Изварино, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Водовод протяженностью 5,7 километра и диаметром 600 миллиметров предназначен для подачи питьевой воды из московской системы водопровода жителям поселения Марушкинское», – отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Территория проекта планировки расположена в районе Внуково на западе Москвы и в поселениях Марушкинское и Внуковское Новомосковского административного округа столицы. Площадь проектируемой территории составляет 22,98 гектара.

По словам Княжевской, строительство водовода осуществляется закрытым и открытым способом. В целях защиты от внешних воздействий по всей трассе водовод будет заключен в герметичный футляр диаметром один метр.

«Работы по водоснабжению и реорганизации инженерной инфраструктуры в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) ведутся по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Проект реализуют за счет бюджета города, финансирование заложено в Адресную инвестиционную программу столицы», – пояснила Княжевская.