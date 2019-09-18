РИАМО – 18 сен. Праздничный концерт «Верни мне музыку», посвященный Дню пожилого человека, пройдет 22 сентября в Озерецком Доме культуры Орехово-Зуевского горокруга, сообщается на странице учреждения культуры в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем всех на концерт «Верни мне музыку», посвященный Дню пожилого человека. В программе выступления Марии Бауткиной, Людмилы Максимовой, Михаила Новичкова, Натальи Минаевой, Вадима Батурина, вокальных студий «Высокая нота» и «Камертон», танцевального ансамбля «Прялица» и танцевального коллектива «Озерецкие девчата», – говорится в сообщении.

Концерт начнется в 14:00 в Озерецком Доме культуры по адресу: Орехово-Зуевский городской округ, поселок Озерецкий, дом №31А. Справки можно получить по телефону: 8(496)416-55-29.