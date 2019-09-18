РИАМО - 18 сен. В текущем году семь государственных ветеринарных клиник Подмосковья стали работать круглосуточно, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Всего на территории Московской области расположено 81 ветеринарное учреждение, которое занимается лечебной деятельностью. В планах работы министерства организовать дополнительно перевод двух ветеринарных лечебниц на круглосуточный режим работы», – заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Во всех государственных ветеринарных клиниках области, подведомственных Минсельхозпроду, жители и гости Подмосковья могут бесплатно получить следующие услуги: вакцинация животных против бешенства, регистрация по покусу (выдача справки), постановка животных на карантин, оформление ветеринарного сопроводительного документа на выезд животных.

Участникам Великой Отечественной войны все услуги по лечению и медицинскому обслуживанию питомцев предоставляются на безвозмездной основе. Также бесплатно проводится лечение собак-поводырей.

Клиники, работающие круглосуточно, расположены по адресам:

1. Одинцовская участковая ветеринарная лечебница: Одинцово, улица Коммунистическая, дом 5.

2. Мытищинская ветеринарная станция: Мытищи, Олимпийский проспект, владение 43А, строение 1.

3. Королевская ветеринарная станция: Королев, улица А.И. Нестеренко, дом 17.

4. Химкинская ветеринарная станция: Химки, Нагорное шоссе, 9.

5. Ветеринарная станция по Богородскому городскому округу и городскому округу Электросталь: Ногинск, улица Никанорова, дом 17.

6. Коломенская участковая ветеринарная лечебница: Коломна, улица Гагарина, 28.

7. Ветеринарная станция по городским округам Ступино и Кашира: Ступино, улица Куйбышева дом 73.