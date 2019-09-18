РИАМО - 18 сен. Центральное отопление обеспечат в Никольском соборе в подмосковном Можайске в течение года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В среду в Никольском соборе Можайского округа прошло V заседание Благотворительного фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь. Заседание прошло под председательством митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.

«У нас есть план, который позволит в этом великолепном месте обеспечить центральное отопление. Мы постараемся в течение года <...> это небольшое достижение обеспечить», - сказал Воробьев.

Он отметил, что восстановление и реконструкция этой обители требуют серьезной проработки.

«Работа продолжается. Я уверен, что каждый сможет увидеть результат. Хотя, конечно, ресурс у нас ограничен. <...> Учитывая, что все наши храмы полны людей, мы и дальше будем оказывать максимальную помощь», - заключил Воробьев.