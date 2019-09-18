РИАМО – 18 сен. Инспекторы Минэкологии добились штрафа за свалку и порчу земель для ООО «Волмар», которое арендует земельный участок вблизи деревни Кривошеино Рузского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«В ходе проверки было установлено, что работники компании при производстве земляных работ складировали извлеченный грунт, не обустроив площадку с твердым покрытием. Помимо этого, инспекторы эконадзора выявили многочисленные разливы горюче-смазочных материалов и нарушение правил хранения ГСМ: на открытом грунте были свалены емкости с остатками нефтепродуктов, отработанные масла хранились в открытой бочке», – отмечается в сообщении.

Нарушение усугубилось тем, что грунт, загрязненный нефтепродуктами, и тара с остатками ГСМ относятся к отходам III класса опасности.

По итогам расследования компания была оштрафована на 101 тысячу рублей и получила предписание ликвидировать нарушения.