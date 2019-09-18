РИАМО - 18 сен. Московский Театр Романа Виктюка в новом театральном сезоне учредил премию «Зритель года», награду будут вручать в трех номинациях, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Награду вручат знатокам Театра Романа Виктюка за победу в одной из трех номинаций: «Вдохновляюсь» (конкурс за лучшее визуальное произведение по мотивам спектаклей театра), «Пишу» (за лучший отзыв), «Знаю» (интеллектуальный конкурс в формате офлайн-игр на знание и понимание постановок и эстетики театра). «Зритель года» будет проходить ежегодно», – говорится в сообщении.

Актеры подчеркивают, что данная премия будет беспрецедентной для Москвы. Она будет направлена на создание клуба друзей театра, коммуникации между зрителями и труппой. Председателем жюри премии будет сам Виктюк.

Также в театре в новом сезоне будут представлены два спектакля. Первая премьера запланирована на декабрь. Зрителям представят спектакль «Отравленная туника» по пьесе Николая Гумилева (1918-1919 годы написания), постановкой занимается Виктюк.

«Место действия – дворец константинопольского императора Юстиниана, в котором его дочь изнывает от запретной любви к чужеземному поэту. События спектакля происходят в течение одного дня. Конфликт – между долгом и чувством», – уточняется в материале.

Также в конце года пройдет премьера спектакля «Танго» польского драматурга Славомира Мрожека. Ставить пьесу будет актер и режиссер Игорь Неведров. Актеры расскажут со сцены о конфликте поколений. Произведение написано в начале 1970-х годов.

А 5 октября пройдет презентация книг режиссеров Романа Виктюка, Михаила Левитина и Камы Гинкаса.

Кроме того, во дворе театра в новом сезоне запланировано возведение многофункционального комплекса со складскими помещениями, гримерками и мастерской.