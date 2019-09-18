РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 сен. В подмосковном Подольске до 1 октября планируют изменить работу светофора на пешеходном переходе на Ленинградской улице, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал обращение с просьбой изменить работу светофора у дома №6 по Ленинградской улице. Она отметила, что сигнал для пешеходов необходимо перевести в автоматический режим, без обязательного нажатия кнопки. И добавила, что пешеходный трафик на данном участке интенсивный.

«Домодедовское региональное управление автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело обращение по вопросу изменения режима работы светофора на Ленинградской улице. Данный вопрос был рассмотрен на комиссии по безопасности дорожного движения. Работы по изменению режима работы светофора на указанной дороге будут выполнены в срок до 1 октября 2019 года», – сказал начальник Домодедовского регионального управления автомобильных дорог №4 Игорь Мясоедов.

Он добавил, что данный светофорный объект будет переведен в жесткий режим переключения.