РИАМО - 18 сен. Четыре православных храма восстановили в Подмосковье силами Благотворительного фонда Московской Епархии по восстановлению порушенных святынь, сказал митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

В среду в Никольском соборе городского округа Можайск прошло V заседание Благотворительного фонда Московской Епархии по восстановлению порушенных святынь. В его работе принял участие также губернатор Московской области Андрей Воробьев, который является сопредседателем фонда.

«Я очень тронут, что мы проводим это заседание в юбилейный год нашей Московской области, я думаю, что и результаты будут серьезные. <...> В этом году в Подмосковье полностью восстановлены четыре храма в Рузском, Клинском, Ступинском и Каширском церковных округах. Продолжает осуществляться программа, помимо нашего фонда, в соответствии с которой благочиния взяли шефство над реставрацией. В этом году уже четыре церкви возрождены для приходского служения», - отметил Ювеналий.

Он добавил, что в восстановленном в прошлом году Никитским монастыре в Кашире в этом году возобновлена жизнь женского монастыря.

«Важно подчеркнуть, что все восстановленные объекты востребованы», - заключил Ювеналий.