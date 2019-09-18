РИАМО - 18 сен. В 2020 году в Москве запланировано завершение строительства восьми станций метро, а до конца 2019-го планируют достроить шесть станций метро, сообщил журналистам в среду руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

«Мы порядка восьми станций метро (в следующем году - ред.) будем сдавать. В том числе часть объектов БКЛ (Большой кольцевой линии – ред.), это восточный, южный участки», - сказал Бочкарев.

До конца этого года в Москве планируют завершить строительство шести станций метро.

Большая кольцевая линия метро будет перевозить до 380 миллионов пассажиров в год. Протяженность кольца составит 70 километров, на нем будет 31 станция.