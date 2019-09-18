РИАМО - 18 сен. В столице запланировано начать строительство участка метрополитена от «Рассказовки» до «Внукова» до конца текущего года, сообщил журналистам в среду руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

«До конца этого года мы хотим начать работы на участке от станции «Рассказовка» до станции «Внуково», всего две станции будет», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что работы по данному участку метро планируют завершить в течение 2-3 лет.

Ранее Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) одобрила проект продления Калининско-Солнцевской линии метро от станции «Рассказовка» до станции «Внуково». Протяженность участка составит 5,2 километра.

На участке откроют две новые станции. Одна из них – «Пыхтино» – в районе ЖК «Солнцево парк» и деревни Пыхтино. Вторая – «Внуково» – на территории паркингов у аэропорта «Внуково».