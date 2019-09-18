РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 сен. В парке «Наташинские пруды» подмосковных Люберец 21 сентября состоится тренировка по карате для жителей округа, сообщил первый заместитель председателя РОО «РосМолСпорт МО» Дмитрий Лактионов.

«21 сентября в 14:00 в парке «Наташинские пруды» пройдут показательные выступления по карате от спортивного клуба «БУДО-Искра». Жители смогут принять участие в открытой тренировке клуба. Также будут продемонстрированы номера силового экстрима от лидеров РОО «РосМолСпорт МО», – сказал Лактионов.

По его словам, спортивно-развлекательное мероприятие поддержит своим вокалом певица Ольга Барабанова.