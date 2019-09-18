РИАМО - 18 сен. На сегодняшний день в столице переселяются в новые квартиры по программе реновации примерно 14,5 тысяч горожан, сообщил журналистам в среду руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

«Им (москвичам - ред.) выдаются ордера, они смотрят квартиры, кто-то уже переехал, около 9 тысяч мы считаем, что уже переехали», - сказал Бочкарев.

Он уточнил, что с момента запуска программы реновации построили 47 домов, из них 42 уже переданы под заселение, ведется строительство 122 жилых домов. В проектировании находятся еще 54 объекта.

Программа реновации жилищного фонда столицы была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов. Для строительства стартовых домов в городе подобрана 351 площадка.