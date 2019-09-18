РИАМО - 18 сен. До конца 2019 года в Москве сдадут в эксплуатацию почти 26 километров дорог, 14 крупных искусственных сооружений, также сейчас в городе строят Балочный мост через шлюз канала имени Москвы, сообщил журналистам в среду руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

«Дороги, которые мы планируем ввести до конца этого года, это почти 26 километров дорог, 14 крупных искусственных сооружений и семь пешеходных переходов, планируем до конца года завершить строительство и пустить движение», - сказал Бочкарев.

Сейчас в городе также строят Балочный мост через шлюз канала имени Москвы, мост через русло Москвы-реки от Южного речного вокзала до 2-го Южнопортового проезда, дорожный путепровод на пересечении основного хода Южной рокады.