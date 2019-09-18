РИАМО – 18 сен. Защита начинающего актера Павла Устинова обжаловала приговор Тверского суда Москвы, осудившего молодого человека на 3,5 года тюрьмы по статье 318 УК РФ «Применение насилия к представителю власти», сообщает ТАСС.

«Только что я подал жалобу на решение Тверского суда Москвы. Ее приняли, поставили входящий номер, все в соответствии с установленным порядком. Дата заседания в Мосгорсуде еще не назначена», – заявил адвокат Устинова Дмитрий Чешков.

Тверской суд столицы 16 сентября отправил актера на 3,5 года в колонию общего режима за применение насилия к сотруднику ОМОНа во время несанкционированной акции в центре Москвы 3 августа.

По материалам дела, 3 августа на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, «нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков». Устинов якобы активно сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча. Подсудимый своей вины не признал. Более того, он заявил, что в акции не участвовал и оказался на ней случайно – в районе ее проведения у него была встреча.

В поддержку Устинова выступили многие актеры и деятели культуры, в том числе Константин Райкин, руководивший классом театральной школы, в которой учился осужденный, Александр Паль, Максим Виторган, Никита Ефремов, Максим Галкин, а также секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.