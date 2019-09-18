РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 сен. Команда гимназии №56 одержала победу в соревнованиях по шахматам среди школ подмосковных Люберец, сообщил первый зампред РОО «РосМолСпорт МО» Дмитрий Лактионов.

17 сентября прошел финал спартакиады среди общеобразовательных организаций Люберец по шахматам. В финальных соревнованиях приняли участие 8 команд. В отборочных соревнованиях за путевку в финал боролись 36 команд.

«Победителем соревнований стала гимназия №56. В ее активе 21,5 набранных очка. Эта команда на протяжении трех последних лет является сильнейшей в нашем городском округе. Второе место завоевала гимназия №44 – 19,5 очка. Третье место у лицея №12 – 19 очков», – сказал Лактионов.

Команде гимназии №56 теперь предстоит играть на региональных областных соревнованиях.