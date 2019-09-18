РИАМО - 18 сен. В Москве в текущем году начнут строить три участка Юго-Восточной хорды, завершить работы планируется в 2023 году, сообщил журналистам в среду руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

«Это участок от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта, от Рязанского проспекта до ТТК, от Каспийской улицы до улицы Шоссейной. Ставим срок завершения - 2023 год, но будем стараться раньше», - сказал Бочкарев.

Он уточнил, что в этом году также планируют начать строить участок Северо-Восточной хорды (СВХ) от Ярославского до Дмитровского шоссе и транспортную развязку на пересечении СВХ с Ярославским шоссе.

Протяженность Юго-Восточной хорды составит 36 километров. Трасса пройдет от пересечения Северо-Восточной хорды с шоссе Энтузиастов до пересечения МКАД с улицей Поляны в одном транспортном коридоре с Малым кольцом, Курским и Павелецким направлениями железной дороги.

Северо-Восточная хорда свяжет трассу М-11 Москва – Санкт-Петербург с Косинской эстакадой. Также магистраль соединит МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Ярославское, Алтуфьевское, Открытое и Дмитровское шоссе. Ее общая протяженность составит 35 километров.