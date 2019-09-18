РИАМО - 18 сен. Пассажир электрички на Казанском направлении Московской железной дороги почувствовал себя неважно, поезд был остановлен на боковых путях для оказания медицинской помощи пассажиру, сообщил в среду сотрудник пресс-службы МЖД.

«Пассажир почувствовал себя неважно во время поездки, поэтому поезд был остановлен на ближайшей станции, на место вызваны медики», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что поезд остановили на боковых путях, поэтому на график движения электричек этот инцидент не повлиял.