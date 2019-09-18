РИАМО - 18 сен. На Ярославском направлении Московской железной дороги восстановлен штатный режим движения электропоездов после сбоя по техническим причинам, сообщается в WhatsApp-канале МЖД.

Утром в среду по техническим причинам на Ярославском направлении отставали от графика движения электропоезда.

«Железнодорожники стабилизировали ситуацию с движением пригородных поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги. Основная часть электричек курсирует по расписанию», – говорится в сообщении.

В пути с увеличенным интервалом следуют только несколько электричек. Специалисты принимают все необходимые меры, чтобы как можно быстрее эти поезда прибыли в конечные пункты.

Московская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства.