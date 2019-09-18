РИАМО – 18 сен. По итогам 2018 года ВСК заняла 109 место в рейтинге 200 крупнейших частных компаний России по версии Forbes, поднявшись на 14 позиций вверх по сравнению с предыдущим годом, говорится в сообщении пресс-службы компании.

В 2018 году выручка группы «ВСК» составила 96,3 миллиарда рублей. Чистая прибыль по МСФО достигла 8 миллиардов рублей, что на два миллиарда больше показателей предыдущего года.

«Активы, по данным консолидированной отчетности, составили 133 миллиарда рублей, превысив показатель аналогичного периода за 2017 год. Капитал за год вырос с 20,3 миллиарда рублей до 26,5 миллиардов рублей», — говорится в сообщении.

На протяжении последних лет ВСК показывает устойчивый рост во всех основных сегментах бизнеса. Компания продолжает реализацию стратегии по наращиванию страхового портфеля, внедряет новые дистанционные сервисы для клиентов и совершенствует систему риск-менеджмента. По итогам первого полугодия капитал группы «ВСК» вырос почти на 12% до 29,7 миллиарда рублей, активы - до 142,5 миллиардов, а прибыль составила 4,1 миллиарда.

В список Forbes включаются компании, в капитале которых государство и иностранные совладельцы участвуют не более чем на 50%. Участники ранжируются по выручке, полученной в 2018 году. Для страховых компаний эквивалент выручки рассчитывается как сумма чистых заработанных страховых премий и процентных доходов. При этом предпочтение отдается данным по МСФО.

Полный список можно посмотреть по ссылке.