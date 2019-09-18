РИАМО – 18 сен. Более 4,5 тысяч детей уже принял центр спортивной медицины в Мытищах в 2019 году, в среднем в неделю центр посещают порядка 230 юных спортсменов из различных округов, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«С января этого года в Московском областном консультационно-диагностическом центре для детей в Мытищах работает центр спортивной медицины. За это время там обследовались более 4,5 тысяч юных спортсменов Подмосковья в возрасте от 7 до 16 лет», – говорится в сообщении.

Серьезные занятия спортом связаны с тяжелой нагрузкой на организм, а зачастую – с травмами. Для того, чтобы здоровье юных спортсменов Подмосковья всегда было под контролем, в регионе работает центр спортивной медицины.

«Специалисты проводят бесплатное медицинское обследование, назначают анализы, выполняют УЗИ и рентгенологические исследования. По итогам диагностики специалист по спортивной медицине выносит решение о допуске юных спортсменов к тренировкам и соревнованиям», – уточнила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

В среднем в неделю центр посещают порядка 230 юных спортсменов из различных муниципалитетов Подмосковья. Они проходят полное медицинское обследование у 12 специалистов центра: педиатра, дерматолога, кардиолога, ортопеда, отоларинголога, офтальмолога, рентгенолога, специалистов по ультразвуковой и функциональной диагностике, стоматолога, хирурга и других специалистов.