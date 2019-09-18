РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 сен. Парк имени Виктора Талалихина в подмосковном Подольске станет одной из основных площадок празднования Дня города 21 и 22 сентября, там пройдет шоу-программа с выступлением участников проекта «Голос. Дети», сообщается на сайте администрации городского округа.

В парке культуры и отдыха имени Талалихина, одной из основных площадок праздника, посвященного 238-й годовщине основания Подольска и образования Подольского уезда, пройдут мероприятия, рассчитанные на посетителей разного возраста.

«В субботу, 21 сентября, на танцевальной веранде в 12:00 начнется шоу-программа детского телевидения «Страна звезд» с выступлением участников проекта «Голос. Дети», вокалистов «Арт-экспресс», танцевального ансамбля «Сюрприз», артистов московских театров, тележурнала «Ералаш», мюзикла «Братцы». Продолжит марафон на танцевальной веранде праздничная программа «Я горжусь Подольском» группы компаний «Про людей» и INV Models», – говорится в сообщении.

В программе – концерт, познавательный квест, мастер-классы досуговых и образовательных центров Подольска. Рок-концерт Rock is life с участием популярных российских рок-групп будет проходить в течение 7 часов – с 14:00 до 21:00 – в Зеленом театре парка.

В воскресенье, 22 сентября, в полдень начнется праздничный концерт творческих коллективов Подольска «С днем рождения, любимый город!». По его окончании, в 17:00, свою программу «Танцуем ретро» предложит посетителям парка духовой оркестр. Все желающие смогут посетить танцевальный мастер-класс «Зумба в парке», мастер-класс по тяжелой атлетике «Бампербол» в 12:00.

В Зеленом театре с 16:00 до 19:00 пройдет концертная программа «Хит-парад любимых мелодий» с участием российских кавер-групп Luxury Cover-Band, Crocus Band, «Маори», дуэта «Хамелеон» и дуэта «Маяковский». В 20:00 в Летнем кинотеатре начнется показ кинокомедии «Гороскоп на удачу» для тех, кто старше 12 лет.

В течение двух дней в парке будет проходить презентация проекта Российского государственного университета туризма и сервиса, туристско-информационного центра и музеев округа «Туристические магниты Большого Подольска». В рамках презентации пройдет квест-викторина «Добро пожаловать в Подольск!».

21 и 22 сентября в парке будут работать аттракционы и игровые площадки.