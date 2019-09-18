РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 сен. Электроэнергию временно отключили в одном из домов Подольска из-за поврежденного кабеля, сообщается на сайте управляющей компании МУП «ДЕЗ».

«В среду, 18 сентября, отсутствует электроэнергия со вторника (с 17 сентября с 21:30) в доме №3А по улице Красногвардейский бульвар Подольска. Это связано с аварийными работами по восстановлению повреждения кабеля», – говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «ДЕЗ» приносит извинения за доставленные неудобства.