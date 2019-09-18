РИАМО - 18 сен. В Москве до конца 2019 года планируют завершить строительство шести станций метро, с начала 2019-го уже ввели в эксплуатацию восемь станций подземки, сообщил журналистам в среду руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

«До конца года планируем завершить работы на участке от «Косина» до «Авиамоторной», пять станций и еще одну станцию, всего строительство шести станций планируем завершить до конца года», - сказал Бочкарев.

С начала года в Москве ввели в эксплуатацию восемь станций метро и одно большое депо.