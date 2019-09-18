РИАМО – 18 сен. Ученики 300 школ Подмосковья и 15 тысяч учителей будут принимать участие в программе международной оценки учащихся (PISA), на сегодняшний день выбирают учебные заведения для участия в исследовании, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области - министра образования региона Ольги Забраловой.

«В этом году учащиеся в возрасте 15 лет 300 подмосковных школ примут участие в международном исследовании PISA. Сейчас идет выборка образовательных учреждений региона», – отметила Забралова.

Она добавила, что в исследовании также примут участие 15 тысяч учителей Московской области: по русскому языку, обществознанию, английскому языку и математике.

«Результаты исследования покажут уровень компетенций как ребят, так и педагогов. С помощью системы PISA можно проанализировать изменения, которые происходят в образовательной системе региона, а также выяснить, насколько учащиеся способны применять свои знания в реальной жизни. Это очень ценная информация, которую мы можем использовать для выстраивания парадигмы образования региона на ближайшее будущее», – подчеркнула Забралова.

Программа международной оценки учащихся (PISA) – это трехгодичное международное исследование, целью которого является оценка систем образования во всем мире путем проверки навыков и знаний 15-летних учащихся. В прошлом году в исследовании PISA приняли участие свыше 3,5 тысячи учащихся из 71 школы Подмосковья.