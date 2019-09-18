РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 сен. Подольский хоккейный клуб «Витязь» в среду сразится на домашнем льду с командой «Северсталь» из Череповца в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте Подольского клуба.

«В среду, 18 сентября, ХК «Витязь» сразится с ХК «Северсталь». Матч пройдет в Ледовом дворце «Витязь» в Подольске. Трансляция будет проводиться на сайте чемпионата КХЛ – khl.ru. Ждем всех на матче. Начало церемонии открытия встречи – 19:15», – говорится в сообщении.

Сам матч начнется в 19:30 по адресу: улица Кирова, дом №63А.