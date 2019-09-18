РИАМО – 18 сен. Мещанский суд столицы освободил участника акции протеста 27 июля Айдара Губайдулина под подписку о невыезде, его подозревают в том, что он бросил бутылку в сторону правоохранителя, с таким ходатайством выступило гособвинение, сообщает РИА Новости.

«В начале судебного заседания гособвинитель заявил два ходатайства: о возврате дела в прокуратуру на доследование и об изменении меры пресечения подсудимому с заключения под стражу на подписку о невыезде», – отмечается в сообщении.

Оба ходатайства были удовлетворены судом. Губайдулина освободили в зале суда.

Прокуратура просила вернуть дело на доследование для изменения фабулы обвинения.

Акции протеста прошли 27 июля на Тверской улице в Москве из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. По данным ГУ МВД России по столице, в этот день за различные правонарушения на несогласованном митинге были задержаны более 1 тысячи человек. По факту массовых беспорядков СКР возбудил уголовное дело.