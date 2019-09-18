РИАМО - 18 сен. В топ самых желанных городов и курортов России для отдыха на Новый 2020 год вошли Московская область и столица, говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства «ТурСтат».

В России предстоящие новогодние выходные дни продлятся с 1 по 8 января 2020 года.

«В первую десятку для отдыха в России на Новый год-2020 входят Москва, Байкал, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Карелия, Крым, Великий Устюг, Рязань, Подмосковье и Урал», - говорится в сообщении.

За Москву, как лучший город страны для отдыха на Новый год, отдали 22% голосов, за Байкал и Сибирь - 15%, за Санкт-Петербург - 14%, за Сочи и курорты Красной Поляны - 12%, за Казань - 7%, за Карелию - 6%, за Ялту и курорты Крыма - 5%, за Великий Устюг и Рязань - по 4%, за курорты Подмосковья - 3%, за Екатеринбург и курорты Урала - 3%.

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