РИАМО - 18 сен. Столичные полицейские расследуют угон автомобиля Toyota Land Cruiser 150 стоимостью более 1 миллиона рублей, машину угнали от дома по адресу: Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Сосенский Стан, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Накануне вечером в полицию обратился владелец машины — безработный москвич 1986 года рождения.

«Сотрудники полиции установили, что машина пропала в период с 12:00 12 сентября по 19:55 17 сентября», - сказал собеседник агентства.

В настоящий момент автомобиль и угонщика разыскивают. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».