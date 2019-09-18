РИАМО - 18 сен. На 4-й Магистральной улице в столице планируют построить здание под размещение офисного центра с гостиницей, оно расположится на участке площадью 0,3 гектара, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия столицы (ГЗК) приняла решение о целесообразности внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы в отношении территории по адресам: улица 4-я Магистральная, владение 4, строение 11, владение 4/1 (САО).

«На сегодняшний день по указанному адресу на участке в 0,3 гектара расположен объект незавершенного строительства (выполнено 20% работ). Ранее в здании планировалось разместить объекты коммунального обслуживания», - говорится в сообщении.

Как уточнила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, инвестор обратился на ГЗК, чтобы после достройки объекта разместить в нем офисный центр с гостиницей, а также заведения в формате стрит-фуд. Площадь здания не превысит 15,5 тысяч квадратных метров, а высота – 75 метров.