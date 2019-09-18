РИАМО - 18 сен. В Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева проводится комплексное благоустройство территорий около автомагистралей, идущих от МКАД, данная работа позволит не только преобразить облик трасс, но и поспособствует повышению туристической привлекательности региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

В рамках пилотного проекта комплексное благоустройство проводится на территориях, прилегающих к 10 автомагистралям: М-5 «Урал», А-103 «Щелковское шоссе», А-104 «Дмитровское шоссе», М-8 «Ярославское шоссе», М-7 «Горьковское шоссе», а также к Пятницкому, Егорьевскому, Волоколамскому, Носовихинскому и Старому Симферопольскому шоссе.

«Главной целью благоустройства вылетных магистралей является повышение комфорта, безопасности, улучшение внешнего облика и развитие туристической привлекательности Московской области, создание комфортных условий для передвижения и отдыха не только жителей, но и гостей Московского региона. Дорожная инфраструктура должна быть удобной, а движение по магистрали - безопасным», - сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

В частности, в рамках этого проекта Минблагоустройства совместно с другими органами власти проводит работу по выявлению диссонирующих элементов и проблемных объектов около вылетных магистралей. В настоящее время демонтаж и приведение в соответствие незаконных торговых объектов и объектов капстроительства выполнен на 64% (59 объектов). Также устранено 89% нарушений содержания примыкающих к магистралям территорий (555 нарушений).

«Помимо этого, ведется работа по контролю за надлежащим содержанием в рамках благоустройства пяти пилотных региональных автомобильных дорог - Пятницкое, Егорьевское, Волоколамское, Носовихинское и Старое Симферопольское шоссе», - добавляется в материале.

Так, по данному направлению в полном объеме выполнен план по текущему ремонту пешеходных переходов на 2019 год (два перехода). Ремонт дорожного полотна выполнен на 44% (28 километров), устройство линий наружного дорожного освещения выполнено на 18% (6 километров), устройство тротуаров вдоль автомобильных дорог будет выполнено на 50% (7,3 километра).

Также по результатам проверок службы инспекции дорог устранено 1421 замечание, относящееся к содержанию автодорог. Заменено 100% остановочных павильонов от годового плана (168 штук). Ликвидировано путем устройства технических средств организации дорожного движения 54% незаконных примыканий.