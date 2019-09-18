РИАМО - 18 сен. В Зеленоградском округе столицы планируют построить православный храм с территорией для проведения крестного хода, для этого выделен земельный участок, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром столицы Сергеем Собяниным, приняла решение о предоставлении земельного участка по адресу: Зеленоград, 16-й микрорайон, проезд №648, для проектирования и строительства православного храмового комплекса.

«Участок ориентировочной площадью 0,17 гектара планируется предоставить в безвозмездное пользование религиозной организации «Финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви (Московский патриархат)» сроком на девять лет», — сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

По ее словам, на выделенном земельном участке также будет обустроена территория для крестного хода. В настоящее время участок свободен от застройки.