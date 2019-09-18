РИАМО - 18 сен. Строительная готовность автомобильного моста через Кожуховский затон на юго-востоке Москвы превышает 70%, уже выполнено устройство всех 11 опор, также готовы части пролетных строений, подпорные стенки и насыпь подхода со стороны парка развлечений «Остров мечты», говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Мост длиной 680 метров станет частью новой магистрали, которая в том числе обеспечит доступ к парку развлечений «Остров мечты». Строительство ведется хорошими темпами, мы оцениваем его готовность более 70%. Сейчас здесь выполняются работы по устройству мостового полотна», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он добавил, что протяженность магистрали, частью которой станет мост, составит около 2,5 километров. Новая дорога разгрузит юго-восток столицы, повысит транспортную доступность развивающихся территорий промзоны ЗИЛ и Нагатинской поймы, а также районов Южнопортовый, Печатники, Марьино и Братеево.

Генеральный директор компании «Мосинжпроект» Марс Газизуллин отметил, что особенностью конструкции моста являются две русловые опоры – высокие фундаменты на свайном основании, расположенные над водой.

«Такая же технология сооружения водных опор использовалась при строительстве моста через Керченский пролив. У моста через Кожуховский затон две русловые и девять пойменных опор», - уточнил Газизуллин.

Кожуховский мост войдет в состав новой шестиполосной магистрали, которая протянется по части Нагатинской поймы, пересечет Москву-реку, пройдет по участку 2-го Южнопортового проезда и примкнет к 1-му Южнопортовому проезду. Под мостом организуют разворот, а на протяжении всей новой трассы расположат остановки общественного транспорта с заездными карманами.

Мост через Кожуховский затон в Москве планируют открыть уже в ноябре>>