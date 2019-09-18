РИАМО - 18 сен. В подмосковном Долгопрудном с начала 2019 года отремонтировали 96 подъездов по губернаторской программе «Мой подъезд», что составляет почти 50% от планируемого количества, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

В регионе по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева реализуют приоритетный проект – программу софинансирования текущего ремонта подъездов многоквартирных домов «Мой подъезд». Основная цель программы – в кратчайшие сроки привести каждый подъезд Подмосковья к нормативному состоянию, повысив качество жизни населения.

«В текущем году в Долгопрудном управляющие компании отремонтировали 96 подъездов, что составляет 48% от плана. Всего на текущий год запланирован ремонт 200 подъездов. Всего в Подмосковье по программе «Мой подъезд» уже отремонтировано более 8,8 тысячи подъездов из запланированных 14,5 тысяч, что в численном выражении составляет 61% подъездов», — сказал министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин.

В этом году затраты на текущий ремонт подъездов в общей сложности составят 4,6 миллиарда рублей. Из этой суммы почти половину составляют субсидии областного бюджета, средства выделены в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды». Остальное составляют средства бюджетов муниципалитетов и управляющих компаний.

Срок действия программы продлен до 2020 года.