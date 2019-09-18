РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 18 сен. Юбилейную 300 пару молодоженов зарегистрировали в отделе ЗАГС подмосковного Дзержинского, сотрудники отдела поздравили новобрачных с праздником, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления ЗАГС Московской области.

«В Дзержинском отделе ЗАГС зарегистрирована 300 пара молодоженов. Юбилейной парой новобрачных стали Сергей и Анна Моисеевы», – говорится в сообщении.

Сотрудники отдела ЗАГС от всей души поздравили молодую семью, вручили им свидетельство о заключении брака и поздравительный адрес губернатора Московской области Андрея Воробьева, пожелали молодоженам мира и добра, семейного благополучия и взаимопонимания.