РИАМО - 18 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл в среду муниципальный центр управления регионом в Можайском городском округе, который позволит контролировать решение различных вопросов в муниципалитете, передает корреспондент РИАМО.

В ЦУРе уже организована работа следующих блоков: ЖКХ и энергетика, дороги, образование, здравоохранение. Также в ЦУРе ведутся мониторинг и контроль за ходом исполнения и оплаты всех муниципальных контрактов, мониторинг сообщений от пользователей социальных сетей, функционирует система информирования жителей о деятельности органов власти через СМИ. В ближайшее время планируется организовать работу единой дежурной диспетчерской службы и диспетчерской службы объектов ЖКХ.

«Видите, какой у нас центр управления регионом. Наша задача - сделать так, чтобы максимальное количество жалоб решалось. За 9 месяцев отработали 900 тысяч жалоб, 75% отработали хорошо, а 25 - надо доработать. Наша задача, чтобы все эти проблемы отрабатывались», - сказал Воробьев в ходе общения с жителями.

Он отметил, что, в частности, в некоторых поселениях Можайского городского округа остались проблемы с чистой водой, ЦУР позволит контролировать, как решается эта проблема.

Создание центра управления регионом – часть реализации обозначенного президентом России нацпроекта «Цифровая экономика». Московская область в числе первых приступила к его реализации, осваивая современные разработки, имеющие высокий коэффициент полезного действия.