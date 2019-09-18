РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 сен. Проводится экспертиза сметной документации на строительство домов-новостроек в поселке Дубровицы подмосковного Подольска, сообщается в группе «Комитет по строительству и архитектуре» в соцсети «ВКонтакте».

На днях председатель комитета по строительству и архитектуре администрации Подольска Сергей Цаплинский провел рабочее совещание по вопросам проектирования объектов на территории округа. В частности, были затронуты вопросы благоустройства пешеходной зоны на бульваре 65-летия Победы, строительства стадиона «Весна» и строительства домов в поселке Дубровицы.

«Было отмечено, что в настоящий момент проводится экспертиза сметной документации по домам-новостройкам в поселке Дубровицы городского округа Подольск, а также на согласовании рабочей группы при комитете по конкурентной политике Московской области находится документация на выполнение проектно-изыскательских работ по детскому саду на 340 мест в микрорайоне Красная горка», – говорится в сообщении.

Помимо этого, проводится процедура закупки по благоустройству пешеходной зоны по бульвару 65-летия Победы, которая будет проходить от улицы Академика Доллежаля до границ микрорайона Кузнечики. Проходит формирование смет на проектно-изыскательские работы по детским дошкольным учреждениям в микрорайоне Климовск, улицы Ленина, дом №12Б, Школьная, дом №21А, Вокзальная, дом №5А. Проводится предварительное согласование архитектурно-художественных решений по объекту «Стадион «Весна».