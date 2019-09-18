РИАМО - 18 сен. В доме правительства Московской области прошло вручение сертификатов о праве на получение жилищных субсидий в рамках программы «Социальная ипотека», свидетельства получил 21 педагог подмосковных школ и детских садов, передает корреспондент РИАМО.

Специалисты получили сертификаты из рук министра жилищной политики Московской области Инны Федотовой.

«С 2016 года эта программа работает, она пользуется популярность среди профессионалов в разных сферах жизнедеятельности Московской области. Это и воспитатели, и учителя, и врачи, и молодые ученые. Это уникальная программа, потому что финансируется она за счет бюджета Подмосковья и имеет очень приемлемые условия для получателей», - сказала Федотова.

Она добавила, что программа пользуется большим спросом среди специалистов. С 2016 года специалистам в разных областях жизнедеятельности выдано более 1,5 тысяч сертификатов.

«Если говорить конкретно об учителях, то в 2016 году выдавалось 50 сертификатов, в 2017 году в связи с потребностью количество сертификатов увеличилось до 90, и в 2019 году мы планируем выдать 110 сертификатов учителям», - добавила Федотова.

В рамках программы «Социальная ипотека» право на получение субсидий предоставляют не только учителям, но и воспитателям, тренерам, уникальным специалистам, врачам.