РИАМО - 18 сен. В этом году площадь посева озимого рапса в Московской области на 55 % превысила прошлогодние показатели, сообщил РИАМО в среду министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Он подчеркнул, что рапс в регионе посеяли впервые в прошлом году, но он быстро заслужил уважение.

«И не удивительно, что в этом году площади под озимым рапсом мы существенно расширяли. По плану площадь должна была составить чуть больше 10 тысяч гектаров. Но аграрии региона превзошли и эти цифры, посеяв 11,8 тысячи гектаров этой культуры, что составляет 55% к показателю прошлого года», - сказал Разин.

По его словам, озимый рапс превосходно показал себя на полях Подмосковья и дал хорошую урожайность в текущем году.

«Около 25 центнеров с гектара – итог урожая озимого рапса. С ярового рапса, для сравнения, получается порядка 17-18 центнеров с гектара. Опыт посадки озимого рапса подмосковные аграрии признали положительным», - добавил министр.

Он назвал лидерами по севу рапса городские округа Луховицы, Серебряные Пруды, Одинцовский, Кашира и Зарайск.

«Лучшие показатели по севу рапса у Луховиц. Они посеяли 4,3 тысячи гектаров этой культуры. Серебряные Пруды – 1,9 тысячи гектаров, Одинцовский– чуть больше 1 тысячи гектаров», - уточнил Разин.

Первоначально рапс выращивали преимущественно на кормовые цели, так как благодаря высокому содержанию протеина он отлично подходил в качестве корма для крупного рогатого скота. Сегодня направлений его использования гораздо больше. Рапсовое масло применяется в химической, пищевой промышленности, для изготовления биотоплива.