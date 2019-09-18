РИАМО – 18 сен. Прокурор попросил Тверской суд столицы вернуть дело участника акций протеста 27 июля в Москве Айдара Губайдулина в прокуратуру на доследование, сообщает ТАСС.

«Согласно доводам прокурора, возвращение дела необходимо для изменения фабулы обвинения. Прокурор также попросил отпустить Губайдулина под подписку о невыезде», - говорится в сообщении.

На данный момент судья рассматривает ходатайство прокурора. Решение по нему огласят в 12:00.

Акции протеста прошли 27 июля на Тверской улице в Москве после из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. По данным ГУ МВД России по столице, в этот день за различные правонарушения на несогласованном митинге были задержаны более тысячи человек. По факту массовых беспорядков СКР возбудил уголовное дело.