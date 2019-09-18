РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 сен. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска строят школу на 825 мест, застройщик начал заниматься вопросами благоустройства территории и организации пешеходного движения, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации горокруга.

Председатель комитета по строительству и архитектуре администрации Подольска Сергей Цаплинский провел выездное рабочее совещание на месте строительства школы на 825 мест на улице Революции, дом №2. В совещании приняли участие представители субподрядных организаций, администрации горокруга, а также руководство строящейся школы.

«На совещании обсудили текущие вопросы выполнения строительно-монтажных работ и графика производства работ, а также вопросы благоустройства территории, организации пешеходного движения и интерьеры будущей школы», – говорится в сообщении.

Площадь нового учебного заведения составляет около 13,6 тысячи квадратных метров. Проектом предусмотрено строительство здания переменной этажности (от двух до четырех этажей), в котором разместятся 33 учебных класса, лаборатории и мастерские, столовая с обеденным залом на 300 посадочных мест, малый и большой спортивные залы, музейно-выставочная зона, актовый зал на 300 мест, библиотека с медиатекой, медпункт, административные и вспомогательные помещения.

Все учебные помещения оснастят необходимыми наборами мебели и оборудованием для организации учебного процесса. На прилегающей территории оборудуют зоны отдыха и подвижных игр, физкультурно-спортивную, хозяйственную и учебно-опытную зоны.

При благоустройстве территории планируется установка малых архитектурных форм, озеленение территории с посадкой деревьев, кустарников, посевом газонов и устройством цветников.

Проектом предусмотрено выполнение мероприятий по установке пандусов для маломобильной группы граждан.

Планируемый срок окончания строительства – третий квартал 2019 года.