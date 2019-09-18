РИАМО - 18 сен. В столице ночь на среду стала самой холодной с начала сентября, на ВДНХ температура воздуха составляла всего 6,4 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Минимальная температура воздуха на ВДНХ составила 6,4 градуса, на ТСХА - 6,8 градуса, в МГУ - 7,5 градусов», - отмечается в материале.

Холодной оказалась и ночь в Подмосковье. Самая низкая по области температура зафиксирована в городском округе Истра — 4,7 градуса. В Клину она составила 6,3 градуса, в Наро-Фоминске - 6,8 градуса.

При этом на восточной части Московской области ночная температура была выше 5 градусов. Рекордно холодная ночь с начала месяца остается в регионе за 15 сентября.

Ожидается, что первые заморозки придут в Подмосковье в выходные.