РИАМО (КОРОЛЕВ) – 18 сен. В Королеве на заседании рабочей группы координационного совета по вопросам благоустройства и санитарной очистки 20 сентября обсудят меры борьбы с борщевиком Сосновского, сообщается в Instagram-аккаунте совета.

Четвертое заседание рабочей группы по вопросам благоустройства и санитарной очистки состоится в конференц-зале ДиКЦ «Костино» в 14:30.

«Двадцатого сентября состоится обсуждение принимаемых и планируемых мер противодействия распространению борщевика Сосновского на территории Королева, порядка проведения вырубки деревьев и компенсационной высадки», – говорится в сообщении.

В заседании могут принять участие все желающие.