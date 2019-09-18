РИАМО (КОРОЛЕВ) – 18 сен. Совет депутатов подмосковного Королева на первом заседании в новом составе утвердил трех членов комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В среду в Королеве состоялось первое заседание совета депутатов в новом составе, которое провел глава города Александр Ходырев. На заседании депутаты внесли изменения в регламент совета депутатов, утвердили положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы горокруга и избрали первого заместителя председателя совета депутатов.

«Конкурсная комиссия состоит из шести человек, троих из которых утверждает городской совет депутатов, и троих назначает губернатор Московской области Андрей Воробьев. Предлагается назначить членами конкурсной комиссии депутатов Олега Кононенко, Татьяну Старцеву и Анну Чуканину», – сказал Ходырев.

Депутаты единогласно проголосовали за предложенные кандидатуры. В адрес губернатора будет направлено обращение с просьбой о назначении еще трех членов комиссии.

Первым заместителем председателя совета депутатов единогласно избран Дмитрий Денисов. Председатель совета будет избран после того, как пройдет конкурс на должность главы Королева.

Конкурс состоится 10 октября. Члены комиссии рассмотрят все поданные кандидатами документы и сообщат о своем решении. Подать документы на участие в конкурсе можно в течение 14 дней со дня опубликования соответствующего решения совета депутатов.