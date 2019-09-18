РИАМО – 18 сен. Директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, доктор медицинских наук, профессор Алексей Масчан заявил о проблемах с обеспеченностью медсферы препаратами для лечения онкозаболеваний, причиной тому стали правила закупки лекарств.

«Произошла катастрофа, о которой мы предупреждали несколько лет назад, когда разрабатывался целый пакет законов и подзаконных актов по лекарственному обеспечению. В результате его принятия начали исчезать лекарства, которые ежедневно необходимы для лечения наших пациентов», - сказал Масчан в интервью газете «Известия», опубликованном в среду.

Ведущий медик бьет тревогу. По его словам, препараты для химиотерапии либо вообще пропадают, либо на смену им приходят непроверенные дженерики. В итоге, врачи зачастую не знают, чем лечат пациентов. Более того, исчезают и простейшие препараты сопроводительной терапии, что крайне негативно влияет на лечении больных. Причиной тому является то, что российским медкомпаниям невыгодно производить дешевые препараты, а западные ушли с рынка.

Масчан подчеркнул, что если не будет никаких изменений в системе закупки лекарств, то через два года смертность от онкологических заболеваний может вырасти на 20-30%.

«Проблему номенклатурной дефектуры можно решить только на концептуальном уровне — отменой всех законов и подзаконных актов, которые закрывают доступ на российский рынок добросовестным западным производителям с хорошей репутацией. Причина дефицита лекарств (особенно в недорогом сегменте), без которых обходиться абсолютно невозможно, именно в этом», - считает Масчан.

При этом он подчеркивает, что производство старых и дешевых лекарств — это глобальная проблема.

«Мы направили письмо в Минздрав о том, что отсутствуют простейшие препараты для химиотерапии — в частности, цитозин-арабинозид, которым лечатся миелолейкозы. В ответ нам предложили подбирать альтернативные схемы лечения. Это примерно то же самое, что сказать: «Если у вас нет парашюта, выбирайте альтернативные методы спасения». Если исчезнет цитозин-арабинозид, не выздоровеет ни один пациент с миелолейкозом — это единственный препарат, который позволяет вылечивать таких больных», - рассказал врач.

На данный момент запасы препарата в центре иссякли. А ранее они поддерживались только за счет благотворительного фонда, который, конечно же, не может обеспечить всю страну.

«Нашему центру государство выделяет на реактивы 14 миллионов рублей. Этого хватает на полгода работы одной из 15 лабораторий. Мы работаем только за счет благотворительных фондов», - отметил врач.

По мнению Масчана, бреши можно частично закрыть государственными закупками. Поэтому распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева о выделении средств на обезболивающие и противосудорожные для детей — совершенно правильное действие.

«Но концептуально, чтобы таких ситуаций не возникало в некотором отдаленном будущем, нужно изменение законодательства», - подчеркнул он.

Кроме того, медик заметил, что для ранней диагностики рака кишечника у взрослых эффективна колоноскопия только под наркозом, однако в ОМС она не входит.