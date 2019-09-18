РИАМО – 18 сен. Директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, доктор медицинских наук, профессор Алексей Масчан заявил о проблемах с обеспеченностью медсферы препаратами для лечения онкозаболеваний, причиной тому стали правила закупки лекарств.
«Произошла катастрофа, о которой мы предупреждали несколько лет назад, когда разрабатывался целый пакет законов и подзаконных актов по лекарственному обеспечению. В результате его принятия начали исчезать лекарства, которые ежедневно необходимы для лечения наших пациентов», - сказал Масчан в интервью газете «Известия», опубликованном в среду.
Ведущий медик бьет тревогу. По его словам, препараты для химиотерапии либо вообще пропадают, либо на смену им приходят непроверенные дженерики. В итоге, врачи зачастую не знают, чем лечат пациентов. Более того, исчезают и простейшие препараты сопроводительной терапии, что крайне негативно влияет на лечении больных. Причиной тому является то, что российским медкомпаниям невыгодно производить дешевые препараты, а западные ушли с рынка.
Масчан подчеркнул, что если не будет никаких изменений в системе закупки лекарств, то через два года смертность от онкологических заболеваний может вырасти на 20-30%.
«Проблему номенклатурной дефектуры можно решить только на концептуальном уровне — отменой всех законов и подзаконных актов, которые закрывают доступ на российский рынок добросовестным западным производителям с хорошей репутацией. Причина дефицита лекарств (особенно в недорогом сегменте), без которых обходиться абсолютно невозможно, именно в этом», - считает Масчан.
При этом он подчеркивает, что производство старых и дешевых лекарств — это глобальная проблема.
«Мы направили письмо в Минздрав о том, что отсутствуют простейшие препараты для химиотерапии — в частности, цитозин-арабинозид, которым лечатся миелолейкозы. В ответ нам предложили подбирать альтернативные схемы лечения. Это примерно то же самое, что сказать: «Если у вас нет парашюта, выбирайте альтернативные методы спасения». Если исчезнет цитозин-арабинозид, не выздоровеет ни один пациент с миелолейкозом — это единственный препарат, который позволяет вылечивать таких больных», - рассказал врач.
На данный момент запасы препарата в центре иссякли. А ранее они поддерживались только за счет благотворительного фонда, который, конечно же, не может обеспечить всю страну.
По мнению Масчана, бреши можно частично закрыть государственными закупками. Поэтому распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева о выделении средств на обезболивающие и противосудорожные для детей — совершенно правильное действие.
«Но концептуально, чтобы таких ситуаций не возникало в некотором отдаленном будущем, нужно изменение законодательства», - подчеркнул он.
Кроме того, медик заметил, что для ранней диагностики рака кишечника у взрослых эффективна колоноскопия только под наркозом, однако в ОМС она не входит.
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