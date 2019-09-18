РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 сен. Управляющая компания МУП «ДЕЗ» установила полусферы для ограничения заезда на придомовую территорию на Пахринском проезде в Подольске, сообщается на странице «МУП «ДЕЗ» город Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Управляющая компания МУП «ДЕЗ» Подольска по решению собственников провела работу по установке полусфер (препятствующих заезду автомобилей – ред.) на придомовой территории по улице Пахринский проезд, дом №10», – говорится в сообщении.

Также сотрудники управляющей компании проверили и подготовили специализированную технику к осенне-зимнему периоду.