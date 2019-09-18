РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 18 сен. Арбитражный суд Москвы поддержал решение Московского областного УФАС России о допущении нарушений администрацией городского округа Котельники при организации и проведении торгов на право заключения договора управления многоквартирным домом, говорится в сообщении ведомства.

Ранее в УФАС поступила жалоба ООО «Эксплуатационная компания «Акварель» на действия (бездействие) администрации Котельников при организации и проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом.

«По результатам рассмотрения управление признало жалобу ООО «Эксплуатационная компания «Акварель» обоснованной», – говорится в сообщении.

Не согласившись с указанным решением, администрация Котельников обратилась в суд.

«Арбитражный суд города Москвы отказал администрации городского округа Котельники Московской области в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России», – заключается в сообщении.