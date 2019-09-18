РИАМО - 18 сен. Столичные полицейские задержали мужчину 1989 года рождения, который управлял угнанным автомобилем BMW 530XI, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Накануне вечером в полицию обратился безработный 1971 года рождения. Он сообщил, что неизвестные похитили его автомобиль по адресу: Профсоюзная улица, дом18В, строение 1.

«Установлено, что двое неизвестных под предлогом осмотра машины перед покупкой открыто похитили ее и скрылись», - сказал собеседник агентства.

Для поимки злоумышленников ввели план «Перехват». В итоге автомобиль остановили на Волгоградском проспекте. Находившийся за рулем мужчина был доставлен в УВД по Юго-Западному административному округу Москвы для дальнейшего разбирательства.

Машину также доставили в отделение полиции. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж».

Ранее сотрудник ГУ МВД России по Москве сообщил, что на Коровинском шоссе неизвестный украл КамАЗ стоимостью около 5 миллионов рублей.