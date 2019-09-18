РИАМО - 17 сен. По оценке экспертов, освобожденный из исправительной колонии футболист Александр Кокорин может выйти на поле еще до зимнего перерыва, его товарищу Павлу Мамаеву вряд ли удастся вернуться в игру до весны 2020 года, пишет в среду газета «Известия».

Сразу же после выхода на свободу по УДО Кокорин подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона 2019/2020. В карьере футболиста уже был случай, когда он быстро набрал форму после долгого простоя, произошедшего из-за травмы колена. Сейчас также многое зависит от состояния колена игрока. По информации экс-врача «Спартака» и сборной России Юрия Василькова, серьезных проблем с коленом у Кокорина нет, операция спортсмену не требуется.

«Александр пропустил слишком много, чтобы можно было рассчитывать на него уже сейчас. Хотя бывают игроки, которые восстанавливаются быстро. Можно только отметить веру «Зенита» в своего футболиста», - прокомментировал бывший главный тренер «Динамо», экс-наставник Кокорина Сергей Силкин.

У Павла Мамаева есть действующий до конца 2019 года контракт с «Краснодаром». Ранее президент клуба Сергей Галицкий объявлял о намерении разорвать контракт с хавбеком. Более того, «Краснодар» направил в палату РФС заявление о расторжении соглашения с игроком. В ближайшее время представители палаты назначат дату заседания. При этом не исключен вариант, при котором «Краснодар» отзовет свое заявление.

«Если палата удовлетворит заявление «Краснодара» по расторжению договора с Павлом, то он может сразу подписать контракт с любым клубом, другой вопрос — чтобы его заявить на сезон, нужно дождаться открытия трансферного окна. Оно откроется 22 января 2020 года», — сказал гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов.

Как отмечает газета, в Мамаеве заинтересованы несколько клубов РПЛ - «Ахмат», «Крылья Советов», «Урал». Также появилась информация, что футболистом интересуется турецкий «Галатасарай».

«Однозначно Мамаев найдет себе клуб, но какого он будет калибра, во многом зависит от его агента, насколько профессионально он поработает в этой ситуации. Спрос на Павла будет и в нашем чемпионате, и за рубежом. Понятно, что речь идет не о топ-5, но вариант с той же Турцией или Грецией вполне возможен. Сейчас его главная задача — набрать былую форму и готовить себя к возвращению в профессиональную команду», — сказал экс-наставник тульского «Арсенала» Сергей Кирьянов, тренировавший Мамаева в молодежной сборной.

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что Мамаев может быть лидером практически любого клуба РПЛ, но в сборную уже не вернется.

«Он очень сильно соскучился по футболу и, если не возникнет проблем со здоровьем, будет на ведущих ролях в своем новом клубе. В условном «Урале» или «Ахмате» точно. Если говорить про сборную, то в нее у него вернуться не получится. Павел на вызывался в сборную при Черчесове, даже когда был в отличной форме. А вот у Кокорина, наверное, еще будет возможность надеть футболку национальной команды. Но здесь все зависит от его желания и трудоспособности», — отметил Канчельскис.

При этом эксперты указали на то, что из-за непогашенной судимости у Мамаева и Кокорина могут возникнуть проблемы с выездом за границу.

В октябре прошлого года футболисты участвовали в двух драках, которые привели к травмированию водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука и чиновника Минпромторга России Дениса Пака. В отношении Кокорина и Мамаева возбудили уголовные дела. Суд признал их виновными и назначил наказание со сроками в колонии, однако в сентябре 2019 года было принято решение об условно-досрочном освобождении. Фактически Кокорин и Мамаев отсидели треть от назначенного срока.